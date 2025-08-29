Más de 140.000 vehículos de universidades del Valle de Aburrá se unen este viernes al Día sin Carro

Estudiantes, docentes y empleados del G8+, grupo conformado por las principales universidades del Área Metropolitana realizan el Día sin Carro, un evento masivo que busca transformar la movilidad y la conciencia ambiental en la región, la cual ha sufrido altos niveles de contaminación atmosférica en los últimos meses.

Esta iniciativa se da en el marco de la Semana de la Sostenibilidad, por lo cual, en los campus universitarios no se permitirá el ingreso de ningún vehículo convencional desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin embargo, las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con total normalidad.

Nueve instituciones de educación superior hacen parte de esta iniciativa, las cuales son la Institución Universitaria ITM, la Corporación Universitaria Lasallista, la Universidad de Antioquia, la Universidad CES, la EAFIT, la Universidad EIA, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional y la UPB.

Según el rector de la Institución Universitaria ITM, Alejandro Villa, el objetivo principal es reducir la huella de carbono y promover hábitos de transporte más amigables con el planeta.

"Con la sumatoria y el esfuerzo de otras acciones similares podemos seguir favoreciendo las condiciones del medio ambiente, nos tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a los otros, pero tenemos que cuidar también el medio ambiente de manera que esta es una invitación también desde la dignidad, desde lo ético y lo político", indicó Villa.

La medida se aplica para todos los automotores, con la única excepción de vehículos eléctricos, híbridos y aquellos que transportan a personas con movilidad reducida. La iniciativa es una petición a la acción para que la comunidad académica y la ciudadanía en general utilicen alternativas más amigables con el medio ambiente, como lo son caminar, pedalear o el transporte público masivo.

El Día sin Carro es el punto culminante de una semana de actividades dedicadas a la sostenibilidad, tales como talleres, conferencias y exposiciones que buscan sensibilizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.

Es de anotar que esta iniciativa no hace parte de una medida impuesta por la Secretaría de Movilidad del Distrito.