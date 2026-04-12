Concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estaría lista en diciembre: gobernadora del Valle

Semanas atrás, a través de las redes sociales, usuarios del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón denunciaron algunas fallas en la iluminación de la pista de aterrizaje, el no funcionamiento de los parqueaderos y la presunta falta de mantenimiento de la terminal aérea, preocupación que escaló a gremios y mandatarios de la región, quienes insistieron en la necesidad urgente de definir la concesión de Aeropuertos del Suroccidente.

Ante esto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se reunió con los directores de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aeronáutica Civil, donde no solo se confirmó que las fallas han sido superadas, sino que ya se tiene fecha para la apertura de la licitación de la concesión.

"Si el cronograma se mantiene como está, en diciembre estaría adjudicada la concesión. Si hay un tercero que quiera entrar a la concesión, pues se demoraría más o menos hasta abril. Depende de las aprobaciones de Hacienda, de las aprobaciones de Planeación, para que de esa manera puedan abrir la licitación y adjudicarla", señaló la mandataria vallecaucana.

Por su parte, la Aerocivil a través de un comunicado, confirmó que la recuperación de las instalaciones del aeropuerto avanza en un 99% en temas de iluminación. Además, en el proceso de mantenimiento general se han invertido más de 13.300 millones de pesos desde el 2025 y se espera una inversión adicional de 31.000 millones para el segundo semestre del 2026.