Conductor borracho arrolló motociclistas y vehículos en autopista Sur de Cali: hay 7 heridos

Alrededor de las 11:00 de la noche de este jueves, en un largo tramo de la autopista Suroriental de Cali, el conductor de un furgón generó caos al atropellar varias motocicletas. Según los testigos, el hombre comenzó a transitar a alta velocidad desde la carrera 56, llevándose por delante a varios vehículos que se cruzó en el camino.

De manera preliminar se tiene un balance de siete personas heridas, quienes transitaban en motocicletas y carros que fueron impactados por el furgón. El recorrido finalizó en la calle 44, en un reconocido sector de rumba.

"Desde más allá de la 44 viene arrastrando gente, los paramédicos dijeron que más atrás había dejado personas mucho más heridas, sangrando. Yo estaba en la casa descansando y me llaman azarados porque un carro venía estrellando gente, el primo de mi mujer me avisó, inclusive la niña de él, que venía en la parte del lado derecho del carro, tiene un golpe en la costilla y está en una de las clínicas", dijeron algunos testigos.

Grave accidente en la Autopista Suroriental de Cali. El conductor de un furgón, en aparente estado de alicoramiento, estrelló otros vehículos y arrolló varios motociclistas. Siete personas resultaron heridas. Algunos ciudadanos lo persiguieron e intentaron lincharlo. #MañanasBLU pic.twitter.com/ZFCTHL3hJX — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 15, 2026

Fue la comunidad la que evitó que este conductor se escapara o siguiera afectado a los otros vehículos en la vía, en el sitio donde se detuvo el furgón había varios policías quienes trasladaron al hombre a una estación.



"Eso fue en cuestión de segundos, llegó hasta el helicóptero de la policía y al señor lo querían linchar, la comunidad lo quería linchar por lo que había hecho, porque tumbó aproximadamente seis motos, incluso dejó a una muchacha muy grave, perdió la conciencia. La Policía no lo dejó coger ni nada, lo montaron de uno a la patrulla y se lo llevaron para la estación de Policía", indicó otro testigo..

Aún no se tiene el consolidado oficial del número de personas afectadas por este sujeto ni tampoco se sabe el resultado de la prueba de alcoholemia, sin embargo, según los testigos, por las condiciones en las que se encontraba en conductor, al parecer sí habría ingerido licor.