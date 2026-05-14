Ofrecen recompensa de $ 20 millones por información sobre asesinato de dos mujeres en Cali

Cali volvió a ser escenario de hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades y generan preocupación entre la ciudadanía.

El caso más reciente ocurrió en el sector del Boulevard del Oriente, donde dos mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con información preliminar, el presunto agresor habría sostenido una discusión con una de las víctimas minutos antes del ataque. Posteriormente, les disparó en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar de los hechos.

Tras este crimen, el secretario de Seguridad de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar al responsable.

"La Administración Distrital reitera la recompensa de hasta 20 millones de peros por información que permita capturar al responsable de cualquier homicidio que ocurra en Cali. Este caso ya esta siendo investigado por las autoridades, se están analizando cámaras de seguridad en la zona", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés.



Hasta el momento en la ciudad de Cali se han registrado mas de 390 homicidios durante este año, cifra que va en aumento y alertan a las autoridades.