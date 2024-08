“Contrato de UNGDR por $500 millones en San Pablo, Nariño, no tiene soportes” alcalde

El alcalde del municipio de San Pablo, Nariño, Mario Trujillo, pidió a la fiscalía general de la nación investigar a donde fueron a parar las ayudas humanitarias para los damnificados de la ola invernal que afecto a centenares de familias de este municipio del norte de Nariño y cuyo contrato por más de 500 millones de pesos aparece registrado en el escándalo de corrupción de la UNGDR.

El mandatario municipal dijo que ese contrato fue suscrito por la unidad nacional para la atención del Riesgo bajo la dirección de Olmedo López en el año 2023 y que de acuerdo con el propio mandatario municipal no existe hasta hoy una sola acta de entrega de dichos materiales.

“Pudimos ver cuando empezaron las investigaciones de la unidad nacional con las declaraciones del exdirector Olmedo López, que en San Pablo se había ejecutado unos recursos alrededor de quinientos millones o un poco más de directamente la unidad nacional con un operador un contratista”, dijo el mandatario municipal en diálogo con Blu Radio.

Ese contrato era para entrega de materiales para atender el efecto de la ola invernal que había golpeado tanto a muchas familias, materiales que en algún momento del 2023 llegaron en pleno proceso electoral, por lo menos en parte llegaron a San Pablo, aseguró Trujillo.

“Hablo desde lo que se pudo ver en esos momentos y fueron entregados en esas épocas electorales equipos electorales, allá en el municipio cuando hacemos el empalme y podemos revisar carpetas y demás, encontramos que no existe ningún documento que manifieste a ¿qué familias? ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Qué cantidad de materiales fueron entregados? No existen en el municipio ninguna acta oficial de esa entrega”, dijo Trujillo.

Advirtió que esto hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para efectos de que se profundice en esa investigación, porque no se sabe qué tanto llegó y qué tanto se entregó y cómo se entregó.

Además, manifestó que de acuerdo con las averiguaciones que ha hechos su administración la entrega de dichos materiales se produjo entre septiembre y primeros días de octubre cuando llegó material de ese la Unidad Nacional al municipio e insistió que pudo ser parcial

Indicó que pudo ser entregado antes de elecciones y posteriores elecciones de manera indiscriminada porque no existe un documentos que manifiesten la forma de seleccionar los beneficiarios de esos elementos de materiales de construcción.

El jefe de la administración municipal fue enfático en asegurar que “el contrato hay que aclarar, fue directamente de la unidad nacional y se ejecutaba en San Pablo, pues San Pablo era receptor de esos materiales, pero también tenía que articularse para poder hacer la entrega de la mejor manera de esos materiales”.

Casi diez meses después de la supuesta entrega de esos materiales aún no somos conocedores de esta investigación porque durante el empalme no se manifestó nada al respecto porque en el documento de empalme pudimos también dar a conocer estas irregularidades a la Procuraduría, los entes de control frente a lo que se había pasado, pero ahora hay que escalarlo sobre la investigación que se está presentando para saber a ciencia cierta que pasó con esos materiales si llegaron o no a los damnificados, precisó el alcalde de San Pablo, Nariño.