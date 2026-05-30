"Cualquiera que sea el resultado debe ser respetado": gobernadora del Valle

Aunque en Cali y todo el Valle del Cauca el dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo ya está activo con el despliegue de 17.000 miembros de la Fuerza Pública, la ciudadanía también se encuentra a la expectativa de qué sucederá tras conocer los resultados y las reacciones que puedan generarse en algunos sectores.

Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado al respeto y la responsabilidad, evitando posibles alteraciones al orden público, especialmente en Cali, para lograr la garantía del derecho a la democracia y la tranquilidad de los habitantes de la capital vallecaucana.

"El Valle del Cauca merece unas elecciones en paz. Y desde hoy debemos asumir un compromiso común: cualquiera que sea el resultado expresado por los ciudadanos en las urnas, debe ser respetado como principio fundamental de la democracia. El respaldo institucional y la presencia de nuestras autoridades estarán al servicio de la protección de la democracia y la convivencia", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Del total de hombres de la fuerza pública dispuestos para garantizar la seguridad en el Valle del Cauca durante las elecciones, cerca de 3.300 se desplegarán en la ciudad de Cali. Por otra parte, hay que recordar que la ley seca y la prohibición de trasteos y el transporte de escombros en la capital vallecaucana inicia este sábado a las 6:00 de la tarde.



"Quienes han participado o tenido incidencia en hechos de violencia y otras alteraciones del orden público, y también a quienes hoy creen en la reconciliación y la transformación, que este domingo sea una oportunidad real de construir un nuevo mensaje para nuestro departamento", finalizó la mandataria.