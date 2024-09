"Deberías estar feliz por asaltar a Roberto Lugo": cantante de salsa a atracador

Blu Radio se comunicó con Roberto Lugo, luego del susto que vivió el cantante al ser víctima de un atraco mientras se encontraba en un taller automotriz en el municipio de Jamundí, Valle.

Muchos de sus fanáticos y apasionados de la salsa se preocuparon por el intérprete, sin saber si los delincuentes alcanzaron a hacerle daño.

El artista salsero, quien desde hace más de una década reside en el Valle del Cauca, explicó que se encontraba en el establecimiento despichando su carro; se encontraba solo pues minutos antes había dejado a su esposa en el salón de belleza.

"El hombre se acercó con la pistola y no me habló, se veía nervioso. Me arrancó la cadena del cuello y se llevó la sortija. A eso yo me río y le dije: es tu día, deberías estar feliz porque estás asaltando a Roberto Lugo. También quiso bajarme el brazalete pero no pudo desabrocharlo", aseguró el intérprete de 'Lo Siento'.

La sospecha más fuerte del artista puertorriqueño apunta a que los hombres venían siguiéndolo y con clavos en la vía, hicieron que obligatoriamente se detuviera, pues el sistema de su vehículo le advierte cuando tiene problemas en sus llantas, situación que no ocurrió cuando se le pinchó al pisar un clavo triple.

"A mi me parece que ya me habían visto la cadena por alguna razón, y dijeron vamos a quitársela. Desde la moto tiraron los clavos mientras que yo iba manejando porque había tráfico lento y sabían que una vez yo parara, iban a asaltarme", añadió el cantante.

Lugo señaló que una vez se conoció la noticia ha recibido diferentes ofrecimientos para encontrar sus pertenencias, aparte del apoyo de la Policía, unos incluso más particulares que otros.

“Me llamaron de la prisión de Cali, pidiéndome perdón, y que supuestamente iban se iban a encargar de los atracadores", dijo.

Por su parte la Policía Metropolitana de Cali aseguró que con este video ya se tienen plenamente identificados a los atracadores, por lo que se activó el plan cazador para capturarlos pronto.