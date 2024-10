Delegaciones de África, Asia y Suramérica se hospedan en moteles durante la COP16

Las recientes fotos de miembros de la delegación de Uganda que llegó a Cali para participar de la COP16 , instalados en habitaciones de un motel, le han dado la vuelta el mundo. En camas circulares, sin clósets, y rodeados de elementos propios de estos establecimientos como el espejo en el techo y la máquina del amor, han despertado la curiosidad internacional.

Los protagonistas de estas imágenes son Robert Baluku y Aggrey Rwetsiba, miembros del equipo ugandés que participa de la cumbre mundial, quienes, debido a la cancelación de su hospedaje, de inmediato fueron ubicados en el motel Deseos, en la autopista Cali-Yumbo , a tan solo seis minutos de distancia de la zona azul de la cumbre.

Blu radio conversó con Diana Echeverry, la administradora del establecimiento, quien explicó que fue contactada hace menos de dos semanas por la Alcaldía de Yumbo, consultando disponibilidad de habitaciones y solicitando una tarifa especial para hospedar a los delegados.

“Llegaron desde el 21 de octubre, siendo unos de los primeros huéspedes en alojarse con nosotros y fueron quienes recomendaron a los demás colegas haciendo que llegaran más grupos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, hemos tenido delegaciones de países como Nepal, Brasil, el Congo, Ecuador y obviamente Uganda”, señaló Echeverry.

Esto ratifica que la capacidad hotelera de Cali y sus alrededores se desbordó, teniendo en cuenta que se esperaban cerca de 15.000 visitantes, sin embargo los asistentes de la COP16 , ya superan los 20.000; situación que obligó a las autoridades a acudir a moteles y aparta-hoteles para alojar a los participantes de la cumbre de biodiversidad. Generando una alegría a los dueños de los moteles de la zona.

Los establecimientos que no están hospedando a los equipos de los países, también resultaron beneficiados pues han triplicado sus servicios por horas a los turistas extranjeros, quienes han decidido tomar fotografías a la habitaciones temáticas, sobre todo las que tiene que ver con biodiversidad .

“Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, ya que a Kiss Me ha venido mucha gente. Los extranjeros vienen a tomar fotos y les ha llamado la atención por la biodiversidad de temas que tenemos, pues tenemos muchos animales, bosques en nuestras decoraciones. La curiosidad de la gente es esa, que no esperaban que un motel se convirtiera en una combinación de arte, amor, cultura y biodiversidad” dijo Humberto Villegas, propietario de los moteles Kiss Me y Condoricosas.