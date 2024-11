Director de la URT: "Si mi hijo no hubiera despertado, las consecuencias serían fatales"

Tras conocer que desconocidos incendiaron su vivienda en el norte del Cauca , el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, viajó desde Bogotá hasta la zona rural del municipio de Caloto para verificar el estado en el que quedó la casa que, durante muchos años, ha sido el hogar de él y su familia.

Haciendo un recorrido por la estructura afectada, se encontró la motocicleta de su hijo incinerada, por lo que la hipótesis preliminar señala que el fuego iniciado en este vehículo tomó tal fuerza que se extendió a la casa.

"A las 5:00 de la mañana me despertó la llamada de mi hijo Eduard, quien me dijo: 'Papá, la casa la incendiaron. Afortunadamente me desperté a tiempo y la comunidad me ayudó a apagar el fuego'. Por eso vine hasta acá y veo con mucha tristeza cómo ha quedado la vivienda en la que he vivido gran parte de mi vida", afirmó el director general.

Yule confirmó que su hijo estaba en la casa en el momento de la emergencia y, por fortuna, resultó ileso. Por esta razón, mantiene la postura de que manos criminales estarían detrás de lo ocurrido, considerando que su hijo fue tomado por sorpresa.

Finalmente, Yule aseguró que lo sucedido no lo limitará ni lo hará declinar en su función dentro de la Unidad de Restitución de Tierras. También indicó que ya presentó las denuncias correspondientes para que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables del incendio.