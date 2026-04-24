Disidencias atacan a policía de Miranda, Cauca, cerca de hogar geriátrico

Cuando los policías del municipio de Miranda, Cauca, realizaban un puesto de control en la salida hacia el municipio de Corinto, hombres de civil, armados con fusiles, llegaron en motocicletas para atacarlos.

Durante varios minutos, los delincuentes dispararon ráfagas a los policías que respondieron al ataque en medio de la comunidad que transitaba por esa vía.

El tiroteo se registró muy cerca del cementerio del municipio, una estación de gasolina, un restaurante y un Centro Vida donde los adultos mayores y el personal que allí los cuida, vivieron momento de pánico.

Aunque muchas personas buscaron refugio, las autoridades confirmaron que dos habitantes del municipio resultaron heridos en medio de la balacera. El alcalde de Miranda Walter Zúñiga aseguró que el ataque fue ejecutado por las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.



“El hostigamiento se produjo con armamento largo, hubo dos personas lesionadas, se presume que este ataque fue realizado por integrantes del grupo al margen de la ley Dagoberto Ramos” manifestó el alcalde.

Está es misma estructura criminal, el año pasado allí en Miranda, Cauca secuestró a un empresario del transporte y a un menor de edad, hijo de un exalcalde del municipio.