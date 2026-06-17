Disparan contra vehículo de la UNP que transportaba al alcalde de Buenos Aires, Cauca

El alcalde del municipio de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, denunció que fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba hacia Cali para cumplir con una reunión, luego de desarrollar actividades oficiales en su municipio.

De acuerdo con el mandatario, los hechos ocurrieron en la tarde del martes en el corregimiento de Timba, jurisdicción de Jamundí, Valle del Cauca. El alcalde se movilizaba desde el corregimiento de La Balsa hacia la capital vallecaucana cuando hombres armados dispararon contra el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Ayer en la tarde recibí un ataque armado cuando me movilizaba del corregimiento de La Balsa hacia una reunión en Cali. La pericia del conductor que hace parte del esquema asignado por la UNP nos permitió salir ilesos del ataque”, aseguró Peña.

En diálogo con Blu Radio, el mandatario relató que el atentado se registró cuando regresaba de cumplir una agenda institucional en la cabecera municipal de Buenos Aires.



“Cuando regresaba de la cabecera municipal de mi municipio y transitaba por el corregimiento de Timba, en el municipio de Jamundí, hombres armados dispararon contra el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección. La reacción rápida y la pericia del conductor nos permitieron salir de la situación sin resultar afectados”, manifestó.

El alcalde rechazó lo sucedido y señaló que continuará ejerciendo sus funciones en los territorios pese a las amenazas que enfrentan algunos líderes y autoridades de la región.

“Lamento profundamente este hecho porque no hemos hecho otra cosa distinta que trabajar de la mano de las comunidades, tratando de encontrar caminos que nos permitan avanzar en la construcción de mejores condiciones para nuestro municipio”, agregó.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los responsables del ataque ni sobre las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido. Tampoco se reportaron personas heridas durante el atentado.