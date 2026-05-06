"El diablo está acá": hombre profanó iglesia La Ermita de Cali y destruyó imágenes religiosas

La comunidad católica en Cali se encuentra conmocionada tras el más reciente acto de vandalismo registrado al interior de uno de los templos más tradicionales e importantes de la ciudad, la iglesia La Ermita ubicada en el centro de la capital vallecaucana.

El hecho se registró este miércoles, cuando un hombre en un estado bastante alterado ingresó al templo y llegó hasta el altar, ahí comenzó a destruir las diferentes imágenes y estatuas religiosas que habían en el lugar, frente a la mirada atónita de los feligreses.

Según una de las personas que se encontraba en el templo, en el momento del incidente la iglesia se encontraba con poca gente, pues no se estaba celebrando ninguna eucaristía. El testigo logró grabar con su celular el comportamiento del hombre, y cómo poco a poco dañaba las imágenes.

"Está loco ese hombre... él dice que él es el diablo, entonces imagine ese show que está montando. Un muchacho joven, vea de dónde se va a tirar, está gritando, supuestamente está poseído porque dice que "se dén cuenta que el diablo está acá". Y no aparece ni un policía vea", dice la persona que graba el video conocido en redes sociales.



Fueron siete las imágenes destruidas por este hombre, entre ellas está la Virgen de los Dolores, Santa Marta, el Cristo Resucitado, la Virgen de los Remedios y el Señor de los Milagros, además de la pintura del Señor de La Caña que si bien estaba protegida por un vidrio, también tuvo afectaciones por los daños generados por este sujeto.

"Imágenes que son valiosas para la fe, me han preguntado cuánto vale, qué precio tiene la restauración, el valor más importante de estas imágenes son valores de fe, valores espirituales, no se les puede poner un monto económico.Rechazamos rotundamente la violencia, la falta de respeto de la fe de los demás, la profanación de un lugar sagrado, de la iglesia católica, la agresión a un lugar que también tiene valor cultural, de identidad caleña", señaló el padre Javier Alvarado, párroco de La Ermita.

Un hombre ingresó a la Iglesia La Ermita, en el centro de Cali y destruyó múltiples imágenes religiosas del templo. El sujeto tuvo que ser sacado del lugar por la policía, pues se encontraba en un estado alterado. #VocesySonidos pic.twitter.com/SVjxpJeOZ4 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 6, 2026

La Ermita permanecerá cerrada al público durante el resto de la semana, y nuevamente abrirá sus puertas a los feligreses el sábado a las 10:00 de la mañana, momento en el que se realizará una eucaristía especial, el cierre es un signo penitencial por las acciones vandálicas ocurridas al interior del templo.

Publicidad

"Un acto iconoclasta que va en contra de la fe de los fieles católicos y vulnera la libre expresión de los creyentes. Además, teniendo en cuenta que La Ermita es un lugar icónico de la ciudad, se convierte también en una afrenta contra los bienes culturales de Cali. Oramos por quien cometió este delito y solicitamos a las autoridades de la ciudad y policía la atención adecuada y pronta ante estos hechos delictivos. Cali merece vivir en paz", indicó el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez.