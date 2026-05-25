Encuentran cuerpo sin vida dentro de un costal cerca a estación del MIO en el norte de Cali

La comunidad del barrio La Rivera, en el norte de Cali, se encuentra conmocionada tras el reciente hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un costal en un separador vial. Los restos fueron encontrados cerca a la estación del MÍO de ese sector, y rápidamente se dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al sitio para realizar las respectivas labores de levantamiento.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. El cadáver ya fue trasladado hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, para conocer detalles de las condiciones en las que fue abandonado y las causas de su muerte.

Hay que señalar que este es el segundo hallazgo de este tipo registrado en la capital vallecaucana en menos de dos semanas, pues el pasado 18 de mayo, en inmediaciones del barrio Obrero, también fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, en las mismas condiciones. Las autoridades tratan de establecer si habría relación alguna entre ambos crímenes.

Este hecho se suma a la ola de violencia registrada en los últimos días en la ciudad, donde desde el pasado viernes han sido asesinadas 17 personas en diferentes sectores. En lo corrido del 2026 ya se han superado los 400 homicidios, una situación que enciende las alarmas para las autoridades.



"Vemos esa ola de violencia que se da en el marco de lo que tiene que ver con ajustes de cuentas entre estos grupos criminales, que aprovechan los fines de semana, pues toda vez que muchos de ellos, dan un factor de oportunidad frente a eso. De esos homicidios, el 46% de las víctimas tenían precisamente registros o anotaciones judiciales", señaló el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.