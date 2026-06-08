Encuentran muertos a los otros dos jóvenes reportados como desaparecidos en zona rural de Jamundí

En la mañana de este martes fueron hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes en la vía que comunica a Timba con Robles, en zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Cauca.

Horas más tarde, en la misma zona, fueron encontrados los otros dos cuerpos, completando así las cuatro víctimas reportadas como desaparecidas desde el pasado jueves.

Según información preliminar, los jóvenes habían sido secuestrados en días anteriores cuando hombres armados irrumpieron en el corregimiento de Villa Paz, donde intimidaron a la comunidad y se llevaron por la fuerza a cuatro personas.

El hecho generó temor entre los habitantes, quienes denunciaron la presencia de grupos armados en este sector rural.



Las primeras dos víctimas, cuyas edades estarían entre los 17 y 19 años, fueron encontradas en horas de la mañana de este martes 21 de abril, identificadas como Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, cuyos cuerpos fueron abandonados en una vía del sector de la Betulia, en zona montañosa del municipio de Suárez, Cauca.

Posteriormente, hacia el transcurso del día, se confirmó el hallazgo de los otros dos cuerpos, abandonados a un costado de la via Robles -Timba, en zona rural del municipio de Jamundí, Valle.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de las ultimas dos víctimas.

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Habitantes del sector han manifestado su preocupación por el incremento de hechos violentos y la presencia de actores armados en la zona, situación que, aseguran, pone en riesgo la seguridad de la población civil.

