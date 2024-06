"Es falso que esté en riesgo la COP16": alcalde de Cali anunció medidas de seguridad

La aparición de nueve cilindros en el corregimiento de Pichindé, con los que se pretendía cometer atentados en la ciudad de Cali, hizo que el alcalde Alejandro Eder convocara a un consejo de seguridad, para ratificar las medidas que se están implementando para garantizar el orden durante la COP16.

Este evento, que acogerá a más de 12.000 visitantes del 21 de octubre al 1 de noviembre, tendrá la vigilancia permanente de la Policía y el Ejército, además de sobrevuelos de la Fuerza Aérea,

Policía reforzará seguridad en Cali durante COP16

"Desde hace unos meses le pedimos a la Policía Nacional un aumento de mínimo unos 2.000 efectivos, probablemente sean más una vez resolvamos unos temas financieros. De aquí a un mes comenzarán a llegar más Policías que permanecerán en Cali hasta por ahí unos 15 días o un mes después de la COP16", señaló el alcalde Eder.

El alcalde Eder aseguró, además, que no existe la posibilidad de que Cali pierda su posición como anfitriona de la COP16, pues no se puede reversar los trámites que llevan meses en proceso: "Esto no es como organizar una fiesta en un hotel, es uno de los eventos internacionales más importantes del planeta, para el que se han firmado acuerdos y se han invertido muchos miles de millones de pesos", añadió.



Las medidas con la que Cali se blinda para la COP16 entonces, es la esperada llegada de 4.000 policías y el envío de un batallón de operaciones terrestres del Ejército para patrullar los farallones y la zona rural de Jamundí. Esto se suma a los controles en las entradas de la ciudad, que ya se están realizando para verificar quienes ingresan a la capital vallecaucana.