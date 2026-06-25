Estos son los rostros de los protagonistas de los desmanes en Cali el pasado domingo

Este jueves, la Alcaldía de Cali dio a concoer el cartel con las fotografías de los hombres que el pasado domingo destruyeron y vandalizaron bienes públicos, después de la jornada electoral en el sector de Puerto Rellena.

Luego de analizar los videos conocidos a través de las redes sociales, que evidenciaban la afectación a cámaras de fotodetección y estaciones del MÍO del oriente de la ciudad, las autoridades lograron identificar más de 10 rostros, de los sujetos que habrían protagonizado los desmanes.

"Estamos ofreciendo hasta 200 millones de pesos por información que nos permita la captura y judicialización de los individuos que salen en este cartel. Estos son los vándalos que destruyeron bienes públicos el domingo pasado, con daños que ascendieron a los cinco mil millones de pesos. Le pedimos a la ciudadanía colaboración y le damos la tranquilidad que no descansaremos hasta llevarlos todos ante la justici", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Durante la noche del domingo, después de conocer el triunfo de Abelardo de La Espriella en las urnas, varios hombres recorrieron el oriente de la ciudad generando caos y temor entre la comunidad, dañando 14 cámaras de fotodetección, algunas de ellas siendo destruidas completamente.