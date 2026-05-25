Familia de Nicolás Valencia, desaparecido en La Bocana, Buenaventura, pide ayuda para encontrarlo

Continúa la conmoción en el Valle del Cauca por el asesinato de Alexander Valencia y la desaparición de su hijo Nicolás, quienes la semana pasada se encontraban de paseo en las playas de La Bocana, en Buenaventura, y fueron asaltados y secuestrados por sujetos armados que, según las autoridades, serían integrantes de la banda criminal ‘Los Shottas’.

Ahora, la familia de estas víctimas está exigiendo a los responsables una respuesta sobre lo ocurrido y a las autoridades celeridad en las investigaciones.

“Exijo justicia, justicia divina por este asesinato tan vil que le hicieron a mi hijo. Hoy mi corazón está partido en mil pedazos por esta injusticia tan grande que hicieron. Él se dedicaba a servir, le fascinaba salir a pasear en su casita rodante y ahora no dejarle disfrutar su vida, cortarle sus alas. Exijo justicia, justicia divina de parte de Dios”, señaló Luz Mila Hernández, madre de Alexander Valencia y abuela de Nicolás.

La incertidumbre más grande para esta familia es saber qué le sucedió a Nicolás Valencia, pues hasta el momento no se tiene ningún indicio sobre su paradero, ni tampoco se han encontrado sus restos, tal como ocurrió con su padre, Alexander.



“Estoy desesperada. Al escuchar los gritos de mi hijo pidiendo ayuda, me siento angustiada. No aparece. Por favor, escuchen el clamor de una madre desesperada que no encuentra a su hijo. Yo solo quiero darle un entierro digno, yo solo quiero verlo, saber dónde está. Por favor, les suplico, ayúdenme a encontrar a mi hijo. Solo ustedes me pueden ayudar”, aseguró Angélica Ducuara, mamá de Nicolás.

En las últimas horas, la comunidad de La Bocana realizó una marcha en solidaridad con la familia de Alexander y Nicolás, además de exigir mayores medidas de seguridad a las autoridades, teniendo en cuenta que es uno de los sectores turísticos más visitados de Buenaventura.