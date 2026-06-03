Familiares de Dilan, niño herido en zona rural de Suárez, realizaron velatón en el sur de Cali

Familiares y amigos de Dilan Andrés Silva realizaron una velatón a las afueras de la Clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, por la salud y la pronta recuperación del menor que resultó herido el pasado lunes en el sector de La Betulia, zona rural del municipio de Suárez, Cauca.

Durante la manifestación, Andrea Restrepo, madre del niño, aseguró que los hechos ocurrieron en medio de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc. Según relató, el menor resultó lesionado luego de que un artefacto explosivo cayera en el lugar donde se encontraba.

"Él junto a sus amigos se encontraban jugando en el parque como siempre lo hacen, pero el ejercito lanzo un dron o una bomba y lamentablemente exploto y mi niño estaba cerca de ahí, y por eso tuvo estas consecuencias. La esquirla que le entro y le salió, fue la que le hizo daño en las costillitas “, dijo la madre del niño.

Asimismo, expresó su preocupación por el estado de salud del menor, ya que de los seis niños heridos, Dilan fue el de mayor afectación, por lo que todavía se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.



“En este momento el esta intubado y sedado, y nosotros estamos a la espera de que este miércoles a las 7:00 de la mañana entre a cirugía porque le tienen que hacer reconstrucción de las costillas porque las tiene destruidas, el pulmon esta presionado a las costillas debido al simbronazo“, expresó Restrepo.

Desde la clínica pidieron mayores garantías para la protección de la población civil, especialmente de los niños que habitan en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Hay que señalar que otro de los niños heridos en el mismo hecho también tuvo que ser trasladado a la Fundación Valle del Lili en las últimas horas.