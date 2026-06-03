Autoridades en salud de Cali piden reforzar vacuna contra el sarampión de cara al mundial

Ante el incremento de casos de sarampión en distintos países, la Secretaría de Salud de Cali hizo un llamado a las personas que tienen previsto viajar al exterior durante 2026 para que revisen su esquema de vacunación y accedan oportunamente a las dosis de refuerzo.

El secretario de esta dependencia, Germán Escobar, informó que quienes se desplacen a destinos como México, Estados Unidos o Canadá por motivos de turismo, estudio o negocios, podrán acceder de manera gratuita a la vacuna contra el sarampión. Para ello, deberán presentar su tiquete o un soporte que acredite el viaje.

“En el caso de llevar niños lactantes, se recomienda aplicar una dosis cero a partir de los 6 meses de edad, es decir, una dosis anticipada antes del esquema regular de vacunación, cuando son viajeros internacionales.”, reafirmó el secretario de Salud Distrital de Santiago de Cali, Germán Escobar.

Aunque actualmente la mayoría de países no exige el certificado de vacunación contra el sarampión como requisito de ingreso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los Estados pueden implementar medidas sanitarias temporales de acuerdo con su situación epidemiológica.



La entidad también recordó que la vacuna debe aplicarse al menos 15 días antes del viaje internacional, con el fin de garantizar una adecuada respuesta inmunológica.

En el caso de niñas y niños entre los 6 y 11 meses de edad que viajen a zonas con brotes activos, se recomienda la aplicación de la denominada “dosis cero” contra sarampión y rubéola, como una medida de protección temprana.