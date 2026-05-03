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"Está recuperado": autoridades de salud de Cartagena sobre paciente con sarampión

El Departamento de Salud indicó además que mantienen seguimientos al cerco epidemiológico del paciente.

Sarampión
Sarampión.
Foto: Freepik
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Tras conocerse un caso positivo de sarampión en Cartagena, las autoridades de salud de la capital de Bolívar confirmaron que el paciente se encuentra “completamente recuperado”, y que la fuente de infección de la enfermedad está en estudio.

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El Departamento Distrital de Salud, Dadis, anunció que los contactos del joven de 25 años, fueron identificados y vacunados en contra de la enfermedad, además que mantienen el seguimiento estricto de este cerco epidemiologico con el apoyo del Instituto Nacional de Salud.

“Hicimos todas las acciones desde vigilancia en salud pública, para hacer los cercos epidemiológicos respectivos, se aislaron todas las personas que pudieron estar en contacto con esta persona, se activaron todos los protocolos, incluyendo la vacunación y la inmunización a todas las personas y toda la cadena que estuvo en contacto con este caso positivo y nuevamente reiterarles que está completamente recuperado”, explicó el director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Rafael Navarro.

Asimismo, desde la autoridad en salud anunciaron medidas para reforzar la vacunación en contra del sarampión en los puestos de vacunación, especialmente en los tres habilitados para viajeros internacionales en inmediaciones del aeropuerto Rafael Núñez.

Vacunación contra el sarampión en Cartagena
Vacunación contra el sarampión en Cartagena.
Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Estos tres puntos de vacunación están ubicados en el Hospital de Canapote y en los centros de salud de Daniel Lemaitre y San Vicente de Paul, en el barrio Escallón Villa, en horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los sábados, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Como requisito, los viajeros deben presentar tiquete de viaje y pasaporte.

“En el Distrito se cuenta con más de 70 puntos de vacunación habilitados y, con la ESE Cartagena, se han dispuesto tres puntos para viajeros internacionales”, agregó Navarro.

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