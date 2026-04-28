Alerta por casos importados de sarampión y aumento de viajeros desde Colombia

Colombia mantiene la vigilancia sanitaria tras la confirmación de un quinto caso importado de sarampión en lo corrido de 2026, en un contexto de aumento en los viajes internacionales hacia países donde se han identificado los contagios. El llamado de expertos y entidades de salud se centra en reforzar la vacunación y las medidas de prevención para evitar posibles cadenas de transmisión.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 14 de abril, se han notificado 642 casos sospechosos, de los cuales 466 han sido descartados y cuatro han sido confirmados mediante criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Los casos confirmados corresponden a contagios asociados a viajes internacionales, con cuatro registros en Bogotá y uno en Santander.

Aunque no se han identificado contagios de origen local, las autoridades mantienen activo el monitoreo epidemiológico, especialmente sobre los contactos cercanos y núcleos familiares de los casos detectados. El seguimiento se intensifica ante la salida de más de 100.000 colombianos hacia destinos como Estados Unidos, México y Canadá, lo que incrementa el riesgo de introducción del virus al país.



Sobre el sarampión

Es considerado una de las enfermedades infecciosas más transmisibles. Puede propagarse desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea, lo que facilita su diseminación, incluso, antes de que se identifiquen los síntomas. Entre los signos iniciales se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y lesiones en la cavidad oral, seguidos por la aparición del brote en la piel.

Óscar León, Director Médico de Primero Salud, señaló, que el riesgo de contagio es bajo en personas con esquema completo de vacunación, pero aumenta en quienes no han sido inmunizados o tienen esquemas incompletos. Los grupos más vulnerables incluyen niños menores de cinco años, personas inmunosuprimidas y adultos jóvenes sin refuerzo de la vacuna.



Las autoridades recomiendan verificar el carné de vacunación, ya sea físico o digital, donde la dosis aparece como SRP o triple viral. En menores de edad se deben cumplir las dosis establecidas, según la edad, mientras que, en adultos, sin antecedente vacunal la inmunización sigue siendo una medida de protección.

Ante síntomas compatibles o sospecha de exposición, se indica consultar de inmediato a los servicios de salud, mantener aislamiento domiciliario y evitar el contacto con poblaciones vulnerables. También se insiste en medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios y la ventilación de espacios cerrados.

Las autoridades reiteran que la vacunación y la detección oportuna continúan siendo las principales herramientas para prevenir la propagación del virus en el país.