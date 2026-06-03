Alcalde de Cali advirtió que no permitirá vandalismo de cara a la segunda vuelta presidencial

La concentraciones al interior de la Universidad del Valle registradas recientemente han generado tanto comentarios de apoyo y rechazo, como rumores e incertidumbre sobre lo que pueda suceder en Cali el próximo 21 de junio, una vez se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Aunque los estudiantes aclararon que en esta reunión no se estarían planeando actos que generen desorden o vandalismo, sino solo demostrar el respaldo para la candidatura de Iván Cepeda, algunos sectores han interpretado estas convocatorias como un mensaje de miedo y división.

Teniendo en cuenta que estas convocatorias generan incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en Cali, no solo esta semana, sino los próximos días hasta la segunda vuelta presidencial. Las autoridades ya se encuentran en alerta, verificando cada uno de estos eventos para evitar alguna alteración o afectación a la movilidad.

"Cualquier manifestación pacífica que no afecte el orden público o la tranquilidad de la ciudad, está dentro del marco de la ley. Lo que no vamos a aceptar es cualquier acto de violencia o cualquier acto de vandalismo. No permitiremos bajo ningún momento, ninguna forma, que vaya a ocurrir eso en Cali. Nosotros ya empezamos un proceso para capturar a los encapuchados que generan violencia, que generan terror y por eso le recuerdo a la ciudadanía que estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos por información que nos permita capturar y judicializar a estos individuos, estos terroristas.", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.



Sobre el conteo de votos

Respecto a los cuestionamientos sobre la transparencia del conteo de votos de las elecciones presidenciales, el alcalde Eder aseguró que el proceso de la Registraduría es confiable, y que él como mandatario debe hacer respetar los resultados sin importar quien se convierta en ganador.

"Nosotros tenemos la bendición de vivir en una democracia y tener uno de los mejores sistemas electorales, no solo de América Latina, sino del mundo. Y así mismo lo dijeron los observadores electorales internacionales que estuvieron el fin de semana pasado en Colombia. Entonces nosotros tenemos que respetar la democracia. Algunas veces gana el candidato del uno, otras veces gana el candidato del otro, pero nosotros como gobernantes tenemos que hacer respetar el resultado, sea cual sea", indicó Eder.

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Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro aseguró que ya se encuentran trabajando para reforzar la seguridad, debido al temor que se vive en la ciudad de posibles desórdenes dependiendo del resultado de la segunda vuelta. La mandataria vallecaucana hizo un llamado a las campañas a dejar a un lado los discursos de odio.

"Claro que nos preocupa y precisamente es lo que hablamos con los gobernadores. Hay un panorama ya más o menos organizado. Nosotros, por supuesto, en las regiones estamos generando unas estrategias con la fuerza pública y con todas las entidades de control, para que podamos lograr tranquilidad y paz el día de las elecciones, antes de las elecciones y después de las elecciones", aseguró Toro.

Esta tarde, nuevamente se está convocando a un encuentro en el centro de Cali, en la sede del Pacto Histórico a las 6:00 de la tarde, situación que ya está contemplada por las autoridades de movilidad quienes ya tienen listo el plan de desvíos para evitar afectaciones en el corredor de la calle 5ta.