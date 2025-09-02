Encapuchados protagonizan disturbios afueras de la Universidad del Valle en Cali

Nuevamente, encapuchados se tomaron las vías en el sur de Cali, a la altura de la Universidad del Valle, sede Meléndez, bloqueando el paso vehicular de la zona. Allí, con llantas, a las que les prendieron fuego y otros elementos en la carretera, generaron temor durante varias horas a la comunidad.

En la zona también se reportó la detonación de papas bombas, además de obligar a la comunidad educativa y al personal del área administrativa de la Universidad a evacuar el campus para evitar alguna afectación por el estallido de los explosivos.

"Desde las 4:00 de la tarde se presentaron los bloqueos en Univalle. Allí, nos informan que hay un desvío por parte de los estudiantes de la universidad, aunque no sabemos cuál es el objetivo. Siempre la situación de ellos es tomarse la calle 13 o paso ancho, en todo el frente de la puerta principal de la universidad. Ellos hacen los desvíos y nosotros llegamos allí para garantizar la movilidad", dijo Soraya Sinisterra, agente de tránsito de la secretaria de movilidad de Cali.

Por este bloqueo fue necesario activar un plan de desvíos con más de 40 agentes de tránsito para mejorar la movilidad y evitar la afectación al tráfico vehicular de los cientos de ciudadanos que se movilizan hacia el sur de Cali y el municipio de Jamundí.

"Allí tenemos el cierre en la 11 con 100, en la paso ancho con 83 y 102, también en la calle 16 con carrera 100 y recomendarles quienes vienes de la zona norte o del oeste deben tomar la calle 25 y a la altura de la 56 o en la 66 y 70, porque allí no hay paso vehicular sobre la paso ancho y a partir de la 16 con 83. Allí, se les recomienda tener paciencia y tomar vías alternas para no quedar atrapados en esa zona", explicó la agente de tránsito.

A esta situación, se sumó la presencia de hombres de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, quienes tuvieron que intervenir hasta altas horas de la noche en la zona para evitar que se presenten nuevos hechos de alteración al orden público.

Se presentan disturbios en la Universidad del Valle sede Meléndez en el sur de Cali.