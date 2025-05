Bloqueada vía en el sur de Cali frente a Universidad del Valle

Está bloqueada desde las primeras horas de este miércoles la Avenida Pasoancho, frente a la Universidad del Valle, en el sur de Cali, por un grupo de estudiantes. Agentes de tránsito cerraron preventivamente la carrera 100 con calle 13.

Congestiones vehiculares

Hay congestión vehicular en esa zona de Cali y varias rutas del sistema de transporte masivo fueron desviadas por el cierre de las estaciones Univalle y La Buitrera.

La marcha de las centrales obreras en Cali hoy comienza en el Parque de las Banderas y termina en la Plazoleta de San Francisco. El alcalde Alejandro Eder, al instalar el puesto de mando unificado, pidió respeto para las personas que no participarán en las marchas.

“Quiero decirles a esos ciudadanos y a esas ciudadanas que tranquilos, que aquí estamos nosotros trabajando para garantizar los derechos de todos los caleños, tanto a la libre protesta como al derecho a no protestar, a no ser violentado y no sufrir daño a sus bienes y a su propiedad privada”, manifestó el mandatario.

La otra novedad esta en la vía a Buenaventura. La Policía desactivó dos cilindros cargados con explosivos en el km 21 y en el km 46. El Ejército está inspeccionando otro cilindro en la vía al corregimiento San José del Saldo. Hay tránsito normal por la vía al Mar.

