Madres cuidadoras de Nueva EPS en Cali protestan exigiendo atención de Supersalud: van 11 plantones

Un grupo de madres cuidadoras de pacientes de la Nueva EPS han decidido llegar a la sede de la Superintendencia de Salud, en el norte de Cali, para exigir el cumplimiento de acuerdos anteriores, que garanticen la continuación de los tratamientos de sus familiares.

El grupo que hoy está protestando reúne a 192 pacientes con enfermedades huérfanas y discapacitados, de los cuales la EPS únicamente ha dado una respuesta preliminar a 32. Hoy, realizan el plantón número 11, exigiendo garantías para el derecho de salud de sus familiares.

"Algunos pacientes están sin insumos, sin alimentos, sin medicamentos, algunas ortesis como sillas de ruedas, llevamos esperándolas mucho tiempo, inclusive, ya hay algunos pacientes que completaron un año de espera. De las IPS que cerraron están Impronta, APAES, Los home care como Cuidarte en Casa y otras instituciones como Clínica de Occidente, en Versalles solamente están recibiendo pacientes pediátricos y maternos", señaló Erika Franco, representante de las madres cuidadoras.

Según César Revelo, defensor del Paciente en Cali, desde la Secretaría de Salud Distrital, las autoridades han constatado que persisten las barreras de atención, además de las dificultades en la prestación de servicios adicionales, como el transporte, haciendo, incluso, que los pacientes pierdan sus citas por no tener un acompañamiento adecuado.



"Los prestadores manifiestan algunas dificultades administrativas, temas de pagos y por eso también es el incumplimiento en la prestación del servicio a estos pacientes. Hemos visto un incremento en las quejas en comparación al mismo periodo del año 2025, se ha reportado un incremento de más del 20% en las quejas, la nueva EPS dentro del ranking de las EPS que más los usuarios más nos reportan quejas, está en el tercer lugar de ese ranking, superando las 1.500 quejas en este año", aseguró Revelo.

Las madres cuidadoras de la Nueva EPS solicitan reunirse con el agente interventor Jorge Iván Ospina para lograr la continuidad de los tratamientos. Denuncian que la falta de respuesta a sus casos, ha hecho que en el último varios de estos pacientes especialmente oncológicos hayan fallecido, a la espera de una razón.