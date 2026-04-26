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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Fiscalía prioriza investigación por ola de ataques atribuidos a disidencias de las Farc en el Cauca

Fiscalía prioriza investigación por ola de ataques atribuidos a disidencias de las Farc en el Cauca

Las autoridades investigan 22 acciones violentas registradas en las últimas 48 horas que dejan, preliminarmente, 20 personas muertas y más de 30 heridas en ambos departamentos.

Atentado con cilindro bomba en vía Panamericana
Atentado con cilindro bomba en vía Panamericana
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 26 de abr, 2026

La Fiscalía General de la Nación anunció que dispuso todas sus capacidades investigativas, técnicas y científicas para identificar y judicializar a los responsables de la reciente escalada violenta atribuida a disidencias de las FARC contra la Fuerza Pública y la población civil en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

De acuerdo con el ente acusador, un equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, mediante fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, asumió de manera inmediata las investigaciones relacionadas con 22 actos violentos perpetrados durante las últimas 48 horas.

Según el reporte preliminar, estos hechos han dejado un saldo de al menos 20 personas fallecidas y más de 30 heridas. Para avanzar en las investigaciones, la entidad dispuso de fiscales y analistas de las seccionales de Cauca, Valle del Cauca y Cali, así como de un equipo interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Nacional de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Se avanza de manera prioritaria en la obtención de elementos materiales probatorios, evidencia técnica y científica, y en la construcción de un contexto criminológico que conduzca a tener claridad sobre las estructuras involucradas en estas graves violaciones a los derechos humanos y sus fuentes ilícitas de financiación”, explicó la Fiscalía a través de su cuenta de X.

Adicionalmente, la entidad informó que una comisión del nivel central se trasladará a la región con el propósito de articular acciones con otras autoridades y consolidar un plan metodológico que facilite el desarrollo de las actividades investigativas previstas.

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