Gobernación del Valle estudia posibilidad de declarar emergencia humanitaria por crisis en salud

La Gobernación del Valle del Cauca estudia la posibilidad de declarar una emergencia humanitaria en el departamento ante la grave crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud.

La alerta fue lanzada por la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien advirtió sobre el cierre de aproximadamente dos mil servicios de salud en diferentes instituciones públicas y privadas del departamento, además de la continua renuncia de personal médico y talento humano del sector.

“Muy crítico estamos haciendo las cuentas suficientes para declarar una emergencia humanitaria por la situación de salud de los Vallecaucanos. Tenemos un cierre permanente de servicios, algunos no por el cierre administrativo, sino por la falta de recurso humano que atienda especialmente un servicio, una especialidad precisa. Y esto nos está ocurriendo en todo el departamento", dijo Lesmes.

Según explicó la funcionaria, la crisis financiera del sistema ya supera los siete billones de pesos en cartera acumulada entre las redes pública y privada, situación que estaría afectando directamente la atención de miles de pacientes en el Valle del Cauca.



"Tenemos una desatención de los vallecaucanos, una entrega de tratamientos interrumpida. Tengo muchos pacientes con patología de cáncer de alto costo, esperando una autorización de su medicamento, de su quimioterapia o su procedimiento", manifestó la secretaria de salud.

Frente a este panorama, la gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó la instalación de una mesa técnica con la Procuraduría y la Contraloría para buscar una mediación ante el Gobierno Nacional y encontrar soluciones urgentes a la crisis financiera que afecta tanto a la salud pública como privada.