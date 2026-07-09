Hombres armados asesinan a lideresa de víctimas en La Victoria, Valle del Cauca

Hay preocupación en el Valle del Cauca tras el asesinato de la lideresa social Diana Milena Pescador, que se registró en el municipio de La Victoria, Valle.

La víctima era delegada de la Mesa de Participación de las Víctimas e integraba la Fundación Humanitaria de Derechos Humanos, Desplazados y Víctimas Nuevo Amanecer.

De acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, señaló que Diana Milena Pescador dedicó su trabajo al acompañamiento de las víctimas del conflicto armado y a la defensa de sus derechos.

Con este crimen ya son 77 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.



"Hoy tenemos que lamentar un nuevo asesinato de una persona líder social en Colombia. Diana Milena dedicó su vida a acompañar a las víctimas del conflicto armado y a defender sus derechos. Atacar a quienes representan y acompañan a las víctimas no solo afecta a una persona o a una organización, sino que debilita los procesos de participación, de memoria, de reparación y construcción de paz en los territorios", dijo González.

El director de Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos para líderes y defensores de derechos humanos mediante la Alerta Temprana 019 de 2023.

Agregó que en el municipio de La Victoria hacen presencia estructuras criminales de carácter local, en medio de disputas por el control territorial y economías ilegales.

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"En estas zonas hacen presencia a las organizaciones criminales como Los Flacos, La Nueva Generación y otras bandas de carácter local, en un contexto donde persisten disputas por el control territorial y economías ilegales. Cada líder asesinado representa una pérdida para su comunidad y para la democracia", señaló el director.

Finalmente, Indepaz rechazó el asesinato, expresó su solidaridad con la familia de la lideresa y exigió a las autoridades una investigación pronta que permita esclarecer los hechos, identificar y judicializar a los responsables, además de fortalecer las medidas de protección para quienes ejercen labores de liderazgo social en el país.