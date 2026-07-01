Valle del Cauca está listo para empalme regional con gobierno de Abelardo de la Espriella

El Valle del Cauca tiene lista la agenda para el empalme regional con el presidente electo Abelardo de la Espriella. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, solicitará que se priorice la inversión en seguridad, salud y proyectos estratégicos para el departamento.

En materia de seguridad, aseguró que esta continúa siendo la principal preocupación del departamento, debido a la presencia de grupos armados ilegales, los atentados terroristas y la situación de orden público que se registra entre el sur del Valle y el norte del Cauca. Por ello, pidió una estrategia integral que fortalezca la Fuerza Pública y amplíe la inversión social para los jóvenes.

"Todos sabemos de la problemática que tenemos por los atentados terroristas, por las bandas criminales que tenemos en el Valle, por la problemática que tiene Jamundí y el norte del Cauca, porque tiene esa seguridad nuestra tiene que ser regional, no es una seguridad que solamente sea para el Valle o para el Cauca, sino para todo el Pacífico. Debe haber una estrategia de seguridad muy clara, donde haya la aspersión, donde haya sustitutivos, que se termine con la minería ilegal, que logremos desarticular esas disidencias de las Farc que tanto nos están afectando", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Como segunda prioridad, la mandataria se refirió a la crisis del sistema de salud. Advirtió sobre los retrasos en la entrega de medicamentos, las dificultades para atender a pacientes con enfermedades huérfanas y cáncer, así como la falta de pago a hospitales públicos y clínicas privadas.



"Primero vemos a las mujeres que no le dan los medicamentos para sus hijos, los niños con enfermedad huérfana, los pacientes con cáncer que no son atendidos, que no les dan los medicamentos, que se les genera la metástasis porque realmente no se le dan los medicamentos y eso nos tiene asfixiados también por la falta de pago a los hospitales públicos y a las clínicas privadas. Eso nos ha tenido en una emergencia sanitaria. Incluso, declaramos la emergencia sanitaria, pusimos una acción de cumplimiento esta misma semana para que les paguen a los hospitales y así poder dar el servicio que se merece la gente", expresó la mandataria.

Por otra parte, la gobernadora se refirió al proyecto del Tren de Cercanías y manifestó su confianza en que el nuevo Gobierno nacional permita destrabar la iniciativa, luego de que, según afirmó, no recibiera la cofinanciación requerida por parte del gobierno saliente. Explicó que la Gobernación del Valle, junto con las alcaldías de Cali y Jamundí, ya cuenta con los convenios, las vigencias futuras y los estudios necesarios para ejecutar la primera fase del proyecto.

"Lo venimos trabajando hace diez años con el sector privado, con la comunidad, dando las explicaciones que tenemos que dar para saber que vamos a traer a tener un Tren de Cercanías de la primera fase desde Jamundí hasta Cali, que se puede convertir en la primera línea del Metro de Cali porque va a tener 21 estaciones en Cali, porque va a llegar hasta la terminal de pasajeros en donde está usted, y pues, por supuesto, se vio truncado porque no nos dieron la confinanciación desde el Gobierno nacional. Estamos esperando con mucha confianza en el señor presidente de la Espriella que ha hablado de los empalmes regionales, se pueda hacer esta articulación", dijo la mandataria.

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También solicitó el respaldo del Gobierno nacional para sacar adelante proyectos estratégicos, como el nuevo acueducto de Buenaventura, la profundización del canal de acceso al puerto y la concesión del aeropuerto de Cali, iniciativas que, según afirmó, fortalecerán la competitividad del Valle del Cauca y mejorarán la conectividad del Pacífico colombiano.

"Por supuesto, las obras grandes, como los macro proyectos, como la profundización del canal de Buenaventura para la competitividad del Valle, para la comunidad del país. El aeropuerto está en un deterioro francamente visible, con esa concesión vamos a poder llevar conectividad aérea al Pacífico colombiano, que a veces tiene tantas dificultades con pacientes enfermos que no pueden transportar hasta Cali para que los puedan atender O sea, esos proyectos que son tan importantes, esperamos lo que nosotros esperamos, el Valle Milagro, ahora con el señor presidente electo", señaló Toro.

Finalmente, Dilian Francisca Toro afirmó que el departamento trabajará de manera articulada con el nuevo Gobierno nacional con el propósito de impulsar el desarrollo, la competitividad y nuevas oportunidades para los vallecaucanos.

