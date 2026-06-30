Minhacienda asegura que en el empalme Gobierno solo entregará información que exija la ley

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el próximo jueves se instalará oficialmente el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La reunión se realizará a las 10:00 de la mañana en la Casa de Nariño y contará con la participación del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

En una rueda de prensa, Ávila explicó que en ese encuentro se definirá la hoja de ruta del empalme y el cronograma de trabajo. Señaló que cada ministerio instalará mesas técnicas, lideradas por el respectivo ministro, para atender los requerimientos de información de la administración entrante.

El ministro afirmó que cumplirán con las obligaciones establecidas en la ley y que entregará la información exigida por la normativa, pero no información adicional.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Cortesía Asofondos

“Cumpliremos con la ley. No entregaremos ni más ni menos información que la ley exige. En la reunión del próximo jueves haremos el cronograma de trabajo para realizar el proceso de empalme (…) Queremos dejar claro que el empalme no es un debate político, es una entrega de información”.



Las declaraciones se producen después de que el senador Enrique Gómez anunciara la radicación de 167 derechos de petición dirigidos a entidades del nivel central del Estado, argumentando que busca obtener información sobre presuntos hechos de corrupción denunciados por integrantes del equipo cercano al presidente electo.

En respuesta, Ávila rechazó lo que calificó como amenazas o presiones durante el proceso de transición y sostuvo que, si existen denuncias o inquietudes, estas deben ser presentadas ante los organismos de control.

“No admitimos coacción ni amenaza de investigaciones. Consideramos que, si existe alguna inquietud por representantes del gobierno entrante, existen organismos de control ante los cuales deberán dirigirse. En este proceso no aceptamos coacciones, amenazas ni irrespeto con el Gobierno o el presidente de la República”.