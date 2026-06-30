Hospital infantil Club Noel de Cali lleva 6 meses sin recibir pagos de EPS

En medio de la crisis humanitaria que se está viviendo en las clínicas y hospitales del Valle del Cauca, por cuenta de la desfinanciación del sistema, ahora se conoce que la operación de la institución pediátrica más importante de la región también está en riesgo.

Se trata del Hospital Infantil Club Noel de Cali, que desde hace varios meses no recibe el giro directo de las EPS, situación que dificulta la atención a los pacientes, deteriora el bienestar del talento humano y complica el funcionamiento de esta institución.

La crisis financiera del hospital infantil fue expuesta por la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, en medio de un balance que entregó sobre las instituciones públicas y privadas del departamento que están en riesgo, por las deudas de las EPS, que ya superan los siete billones de pesos.

"El Club Noel tampoco puede soportar más la carga administrativa de empresas que no le han pagado durante todo el año. Asmed Salud y SOS, no le ha pagado un peso al Club Noel en todo el año. Son seis meses de atraso, entonces hay que, desgraciadamente, empezar a cerrar servicios para poder sobrevivir en esta crisis tan dura.", dijo la secretaria.



El hospital infantil no es el único que está en riesgo en el departamento, el hospital San Juan de Dios por ejemplo, el más antiguo de Cali, está al borde del cierre por la cartera de más de 15.000 millones de pesos de las EPS, que ha generado retrasos de dos meses para el pago de sus trabajadores. Mientras que el Hospital Universitario del Valle está a límite, con una sobreocupación en urgencias superior al 130%.