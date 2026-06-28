Familia en Cali del 'Niño Milagro' de Venezuela habla de su estado de salud tras su rescate

Una de las imágenes que más se ha conocido de la tragedia en Venezuela tras el terremoto registrado en ese país, es el video del pequeño Mateo, el niño de siete años, quien quedó atrapado bajo los escombros con su familia, cuando colapsó el edificio en el que residían.

La tía del pequeño Mateo, Marinel Andreina, se encuentra en Cali, y desde la capital del Valle del Cauca confirmó que el niño se encuentra bien a nivel físico, sin embargo, aún permanece bajo observación médica. Marinel indicó que su mamá, la abuela de Mateo, sobrevivió a la emergencia y es la que ha estado pendiente del estado de salud del pequeño.

"A Mateo le faltaba bastante oxígeno porque estuvo metido entre tantos escombros desde el 24 hasta las 2.30 de la madrugada del 25. Estaba consciente porque podía llorar y movía todas sus articulaciones, se podía mover. Se encontraba en buenas condiciones físicamente. Mi mamá es personal de salud y fue la que se trasladó al lugar para poderlo ver y recibir. Hay un colapso en los hospitales", dijo Marinel.

La mujer también confirmó que el padre de Mateo también sobrevivió al colapso del edificio, sin embargo, aún no ha podido recuperarse a nivel emocional de lo ocurrido.



"Está vivo, ahora que nosotros hablamos con él, pues él tiene una carga mental y dice que siente que fue de su culpa, porque ahí adentro los olvidó. Me imagino fueron cuestiones del momento, los nervios, no sé. Él dice que él solo se salió de la casa y ya cuando iba bajando, al tercer piso recordó que ellos no venían con él, pero ya venían todos descendiendo detrás de él y tenían que salir", añadió.

Lo que esta familia está pidiendo es celeridad en las labores de levantamiento de escombros, para rescatar a más personas que aún quedan entre los edificios colapsados. Esperan poder reencontrarse con el niño, su papá y su abuela pronto, para garantizar que se encuentren a salvo.