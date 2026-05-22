Hospital San Juan de Dios de Cali anunció cierre temporal de sala de partos y ginecoobstetricia

Hay preocupación de usuarios del Hospital de San Juan de Dios de Cali tras el anuncio del cierre temporal del servicio de ginecoobstetricia y de la sala de partos. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la institución donde argumenta que la medida responde a procesos internos de reorganización y ajustes operativos.

De acuerdo con el documento firmado por el gerente general, Carlos Alberto Morera Ordoñez, la suspensión del servicio será de carácter temporal mientras avanzan las decisiones administrativas adoptadas por el centro asistencial.

“El Servicio de Ginecoobstetricia y Sala de Partos se encuentra cerrado de manera temporal debido a decisiones internas adoptadas por la institución, orientadas a procesos de reorganización y ajustes operativos”, señala el comunicado.

La noticia ha generado inquietud entre usuarios y familias caleñas, especialmente por el impacto que podría tener en la atención de mujeres gestantes y pacientes que requieren servicios obstétricos en la capital del Valle.



Aunque el hospital aseguró que cualquier novedad relacionada con la reapertura será informada a través de sus canales oficiales, hasta el momento no se ha confirmado una fecha para el restablecimiento de la atención.

Entre tanto, desde la secretaría de salud del Valle del Cauca, señalaron que la próxima semana habrá una reunión con la institución para determinar donde serán atendidos los pacientes.