Hospital Universitario del Valle suspende atención a pacientes de Emssanar

Se agudiza la crisis de la salud en el Valle del Cauca, pues el Hospital Universitario del Valle suspendió desde este martes la atención a los pacientes afiliados a Emssanar, por la alta deuda que esta EPS tiene con la institución, que ya supera los 200.000 millones de pesos.

Según el gerente del hospital, Irne Torres, esta EPS durante el mes de julio no ha girado ni un solo recurso para pagar la atención que ya se ha prestado a miles de pacientes, una situación que ya afecta el salario de cientos de trabajadores.

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"No nos hacen pago en el mes de julio, que impacta negativamente la prestación de los servicios y obviamente el trabajo que hacen cada uno de los funcionarios del Hospital Universitario del Valle. Todos los servicios ambulatorios, servicios quirúrgicos, todos los servicios que son programados se suspenden. No puedo suspender, obviamente por temas constitucionales servicios de urgencias. Los trabajadores están completamente desmotivados con una situación de no poder recibir su salario", indicó el gerente.



Ante este panorama además Torres denunció que al parecer algunos agentes interventores están exigiendo el pago de dádivas para poner al día sus deudas con el hospital, una situación que se está viviendo con diferentes entidades.

"Puede haber una presión y pueden estar generando situaciones irregulares, puede haber corrupción, les están pagando a aquellos que están aceptando algunas situaciones que pueden ser que no son nada ideales. El hospital no está en condiciones de aceptar una situación de esas, no tenemos por qué aceptar un pago de dádivas para que nos paguen lo que el hospital ya ha prestado a la población. No puede ser que estas personas, que asumo que como se van el 7 de agosto, si no hay dávidas para ellos, no le pagan a los hospitales públicos", denunció Torres.

Este mismo destino podrían correr los usuarios de las EPS Coosalud y Asmet Salud, que tampoco han normalizado sus pagos y ya le adeudan al hospital 45.000 y 60.000 millones de pesos, cada una al hospital. Si se suspenden los servicios ambulatorios a estas EPS, se afectaría la atención para más de 20.000 personas en el suroccidente.