Iglesia Católica en Cali pide dejar a un lado la violencia política y buscar la unidad del país

Una vez realizada la primera vuelta presidencial y conocer cuáles son los dos candidatos que seguirán disputándose por la Presidencia de la República, desde Cali la iglesia católica hizo un llamado a frenar discursos de violencia y divisiones; y apostarle a un trabajo conjunto para lograr el bienestar para todos.

El arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, aseguró que a partir de este momento, lo que debe primar es el compromiso de la ciudadanía para garantizar una buena convivencia.

“El llamado es a acoger los resultados, trabaje en conjunto y tener una sindéresis, siempre en la búsqueda del bien común, La Paz y la reconciliación. Pidiendo también la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo para que efectivamente podamos alcanzar la paz que Colombia se merece” señaló monseñor.

Respecto a las tensiones que han comenzado a identificarse en diferentes sectores políticos tras conocer los resultados, el arzobispo indicó que el reto es trabajar juntos para lograr que permanezca la tranquilidad, especialmente en la capital vallecaucana.



“Sin duda ya viene un momento especial, ya para la segunda vuelta electoral y nuestro llamado es seguir soñando en un país grande, trabajando juntos, llegando a concertaciones y buscar una palabra desarmada y desarmante”, finalizó.

Monseñor extendió una invitación a todos los actores sociales a mantener discursos de unidad y reconciliación, especialmente en una ciudad que ha vivido fuertes tensiones por temas ideológicos.