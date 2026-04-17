Incineran vehículos de empresa de energía en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca

Dos vehículos pertenecientes a una empresa de energía fueron incinerados en zona rural del municipio de San Pedro, en el centro del Valle del Cauca.

Un grupo de trabajadores adelantaba labores técnicas en una torre eléctrica. Según versiones preliminares, cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar e interceptaron al personal.

De acuerdo con los primeros reportes, los individuos, quienes portaban prendas similares a las de uso militar, intimidaron a los operarios y, al parecer, les exigieron el pago de extorsiones para permitir la continuidad de los trabajos en la zona. Los sujetos procedieron a prender fuego a los vehículos de la empresa.

“Se tuvo conocimiento de un hecho ocurrido el pasado 15 de abril en la vereda Pósitos, zona rural del municipio de San Pedro, donde fueron incinerados dos vehículos, pertenecientes a reconocida empresa de energía de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades adelantan labores de verificación, y recolección de información para establecer posibles móviles del hecho”, dijo el coronel Pedro Pablo astaiza , comandante policía valle.



Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho.