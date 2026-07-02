Llegó un nuevo integrante a la familia de los Papión en el zoológico de Cali

El Zoológico de Cali anunció el nacimiento del primer bebé papión sagrado (Papio hamadryas) de 2026. La cría, un macho que nació el pasado 16 de junio, ya puede ser observada por los visitantes mientras permanece junto a su madre, con quien mantiene un estrecho vínculo durante sus primeras semanas de vida.

De acuerdo con el Zoológico de Cali, durante la última década han nacido 30 individuos de esta especie, de los cuales seis corresponden a los últimos cinco años, resultados que evidencian el manejo integral que adelanta el equipo de bienestar animal para garantizar las condiciones adecuadas para la reproducción. Actualmente, la institución alberga una población de 17 papiones sagrados.

“Cada nacimiento representa mucho más que la llegada de un nuevo individuo. Es una señal de que los animales cuentan con las condiciones de bienestar necesarias para expresar sus comportamientos naturales y una oportunidad para inspirar a nuestros visitantes a conocer, valorar y proteger la biodiversidad”, afirmó Dave Wehdeking, gerente del Zoológico de Cali.

Aunque el papión sagrado está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie de Preocupación Menor, enfrenta amenazas en estado silvestre debido a la pérdida de hábitat, la expansión agrícola y urbana, la caza y el tráfico ilegal de fauna. Además, cumple un papel clave en los ecosistemas africanos al contribuir a la dispersión de semillas, airear los suelos y controlar poblaciones de invertebrados.



"Este hecho refleja el éxito de los programas de bienestar animal y conservación que se desarrollan desde hace varios años. El pequeño comienza a explorar el recinto, prueba sus primeros alimentos sólidos y se comunica con el grupo mediante vocalizaciones, siempre bajo la protección de su familia", agregó.

Con este nacimiento, el Zoológico de Cali busca fortalecer el mensaje de conservación de la biodiversidad e invita a los visitantes a conocer al nuevo integrante de la familia de papiones, que ya hace parte del recorrido del parque.