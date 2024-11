Elalcalde de Cal, Alejandro Éder, expresó con entusiasmo contagioso al hablar de los resultados de la COP16. Tras momentos difíciles, la ciudad ha resurgido, y sus habitantes han comenzado a recuperar la confianza y el orgullo por su hogar. Este acontecimiento no solo trajo turistas, sino también un sentido renovado de identidad y propósito.

Eso es lo más importante es que los caleños viéramos a creer en nosotros mismos. Y desde un principio, cuando vimos que Colombia había ganado la COP16 insistimos en que Cali fuera la sede porque yo sabía que esto iba a ser revolucionario para nuestra ciudad y nosotros los caleños logramos eso. Ya se sube la autoestima de la ciudad, todos los turistas internacionales están felices dijo Éder.

El alcalde destacó que la Zona Verde se convirtió en un punto de encuentro para más de un millón de visitantes, ofreciendo un espacio para celebrar la biodiversidad y la cultura local. "Este es un logro sin precedentes", dijo, refiriéndose a la organización del evento y la cálida recepción que los visitantes experimentaron.

"Parece que ya logramos el millón de personas, no es otra cosa que ir a la zona verde. Es la zona verde más concurrida de cualquier COP climática o de biodiversidad, según lo que me dicen de Naciones Unidas, incluso el mismo secretario general de Nacionalidad. Estuve con él hace dos días en reunión bilateral y él me comentaba que vio que la organización de la zona azul es de las mejores que él ha visto en cualquier COP y me dice que la zona verde es sin precedentes", manifestó el funcionario.

Seguridad y bienestar para todos

Hablando sobre la seguridad, el alcalde agradeció a la Policía Nacional de Colombia. Con un aumento en el número de efectivos, la ciudad ha podido garantizar un ambiente seguro durante y después del evento.

"Es fundamental que esta sensación de seguridad continúe", dijo.

En un tono esperanzador, el alcalde instó a todos los caleños a seguir creyendo en su ciudad. Después de años de violencia y conflicto, Cali ha demostrado que puede convertirse en un modelo de reconciliación.

Turismo y proyección internacional

Fomentar el turismo es una prioridad, y el alcalde reafirmó su compromiso de continuar promocionando a Cali en el ámbito internacional. "Cali y Colombia están listos para el mundo", agregó. Además, se mencionaron futuros eventos, como la Feria y el Festival de Aves, que prometen atraer a más visitantes.

La COP16 en Cali fue más que un evento de biodiversidad, fue una plataforma para que Cali se eleve y se mostrara al mundo. Desde la mejora en la autoestima colectiva hasta el aumento en el turismo, los beneficios son innegables y cibernos. La ciudad no solo ha demostrado su capacidad de superar desafíos, sino que también está dispuesta a seguir adelante con un espíritu renovado y esperanzador.

Finalmente, resaltó cómo un evento significativo puede cambiar la narrativa de una ciudad y brindar nuevas oportunidades de desarrollo. Con fe y unidad, los caleños están listos para escribir un nuevo capítulo en la historia de su ciudad.

Escuche la entrevista completa acá: