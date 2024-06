María Fernanda Cabal, cuestiono la falta de estrategias para frenar atentados en el sur del País

Durante la participación del séptimo conversatorio del Segundo Diplomado Virtual de Jóvenes, realizado este sábado en Cali por el centro democrático, la senadora, María Fernanda Cabal, se pronunció, sobre la crítica situación de orden público que está afectando al sur occidente Colombiano. Dijo que el Gobierno Nacional, debe frenar de inmediato estos hechos.

También cuestionó la falta de herramientas y apoyo con sobrevuelos de las autoridades cuando se están dando enfrentamientos entre los grupos armados y la Fuerza Pública.

"El apoyo aéreo se usa para que pueda entrar la tropa, eso no le importa a Petro, los drones también están hiriendo a soldados, pero tampoco le importa, así que no esperemos de él nada, lo que tenemos es que unirnos como sociedad y ayudarles a comprar los elementos a la fuerza pública que sirven para la protección", manifestó la senadora.

Por otra parte, hizo una grave denuncia, sobre los cultivos de coca que está creciendo cada vez más en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. Propone que la solución es erradicar las plantaciones, que son las que favorecen las finanzas de los grupos armados.

"Son 300 mil hectáreas de coca, Jamundí parece el jardín de la coca, si no erradica o se fumiga, esos cultivos hoy dejan $80 billones de pesos, y esto es lo que tiene al sector agrícola y agropecuaria frenada porque la producción de la comida en Colombia es inferior a la de la coca", señaló Cabal.

En ese sentido, expresó que los más afectados son los campesinos que han tenido que abandonar sus territorios y planteó que el país debe tener un esquema eficiente que permita la restitución de la hoja de coca.

"La incautación no es la solución, es una falacia porque los campesinos hoy están esclavos de los carteles como el de Sinaloa y las Farc, a los campesinos hay que ayudarlos porque si no los matan. Primero que bombardee, que use el apoyo aéreo y erradique la coca, porque si no, no vamos a tener país", indicó.

Finalmente, la senadora manifestó que el Presidente, Gustavo Petro, no es apto para gobernar un país, que está en medio de grupos ilegales que ejercen control sobre varios territorios, especialmente en departamentos como Valle, Cauca y Nariño.