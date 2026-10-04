En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Selección Colombia
WhatsApp Turismo
Elecciones en Brasil

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 180.000 turistas llegarían al Valle durante la semana de receso escolar

Más de 180.000 turistas llegarían al Valle durante la semana de receso escolar

Municipios como Buenaventura, Calima-El Darién, Sevilla y Buga hacen parte de los destinos que esperan recibir turistas durante estos días de descanso.

Buenaventura, Buga y Calima, entre los destinos que esperan turistas durante el receso escolar
Gobernación del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

El Valle del Cauca se prepara para recibir a más de 180.000 visitantes durante la semana de receso escolar, que comenzó este 5 de octubre y se extenderá hasta el 12 de octubre. La Gobernación del Valle proyecta una ocupación hotelera cercana al 55 % y espera que la llegada de viajeros contribuya a dinamizar el comercio y las economías locales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Municipios como Buenaventura, Calima-El Darién, Sevilla y Buga hacen parte de los destinos que esperan recibir turistas durante estos días de descanso. La oferta incluye playas y avistamiento de ballenas, paisajes cafeteros, turismo religioso, gastronomía, naturaleza y deportes náuticos.

Últimas noticias

Concejal denuncia falta de resultados frente a disturbios en Univalle
Pacífico

Concejal de Cali denuncia que solo hay una captura por disturbios en 30 años en Univalle

sismos-temblores-choco-.png
Pacífico

Temblor de magnitud 5,0 sacudió el Pacífico: se sintió en varias ciudades

Publicidad

“Esperamos más de 180.000 turistas, con una ocupación hotelera alrededor de 55 %. Queremos hacer una invitación a estos turistas nacionales e internacionales a que vengan al Valle del Cauca, y por supuesto que aporten esa reactivación económica. Buenaventura, Calima-El Darién, Sevilla, Buga están listos para recibirlos, así que bienvenidos al Valle del Cauca”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca.

La funcionaria destacó que esta temporada representa una oportunidad para fortalecer a los comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos del departamento. Además de Cali, los viajeros podrán encontrar alternativas en destinos como Sevilla y Caicedonia, El Cerrito y Cartago, así como en Dagua, Yotoco y Buenaventura.

La semana de receso escolar se desarrolla del 5 al 12 de octubre de 2026, de acuerdo con los calendarios académicos establecidos para esta temporada.

Relacionados

Valle del Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad