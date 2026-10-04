Más de 180.000 turistas llegarían al Valle durante la semana de receso escolar

El Valle del Cauca se prepara para recibir a más de 180.000 visitantes durante la semana de receso escolar, que comenzó este 5 de octubre y se extenderá hasta el 12 de octubre. La Gobernación del Valle proyecta una ocupación hotelera cercana al 55 % y espera que la llegada de viajeros contribuya a dinamizar el comercio y las economías locales.

Municipios como Buenaventura, Calima-El Darién, Sevilla y Buga hacen parte de los destinos que esperan recibir turistas durante estos días de descanso. La oferta incluye playas y avistamiento de ballenas, paisajes cafeteros, turismo religioso, gastronomía, naturaleza y deportes náuticos.

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“Esperamos más de 180.000 turistas, con una ocupación hotelera alrededor de 55 %. Queremos hacer una invitación a estos turistas nacionales e internacionales a que vengan al Valle del Cauca, y por supuesto que aporten esa reactivación económica. Buenaventura, Calima-El Darién, Sevilla, Buga están listos para recibirlos, así que bienvenidos al Valle del Cauca”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca.

La funcionaria destacó que esta temporada representa una oportunidad para fortalecer a los comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios turísticos del departamento. Además de Cali, los viajeros podrán encontrar alternativas en destinos como Sevilla y Caicedonia, El Cerrito y Cartago, así como en Dagua, Yotoco y Buenaventura.



La semana de receso escolar se desarrolla del 5 al 12 de octubre de 2026, de acuerdo con los calendarios académicos establecidos para esta temporada.