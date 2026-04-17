Médicos y trabajadores del hospital de Ginebra, Valle, denuncian amenazas y agresiones

Desde el Hospital del Rosario del municipio de Ginebra, Valle, se hizo una denuncia, debido a que en los últimos días se ha registrado una preocupante escalada de violencia, principalmente en el área de urgencias, donde médicos, enfermeros y personal administrativo han sido víctimas de insultos, amenazas e incluso grabaciones sin autorización por parte de los usuarios.

María Alejandra Calero, gerente del hospital de ese municipio, hizo un llamado urgente a la comunidad a parar este tipo de agresiones contra el personal de salud de la institución.

"Desde el hospital del Rosario, estamos haciendo un llamado urgente a la protección y al respeto de la misión médica. Nuestro personal de salud está enfrentando un riesgo inminente en el ejercicio de sus labores, debido a un aumento preocupante en los niveles de intolerancia. Pues han sido agredidos, también ha sido objeto de amenazas, de rechazo", dijo Calero.

La gerente del hospital manifestó que, aunque entienden la angustia de los pacientes y sus familias, las agresiones no solo afectan al personal médico, sino que también ponen en riesgo la prestación del servicio. Uno de los casos más delicados involucró a una médica que fue grabada y expuesta en redes sociales, lo que afectó su integridad profesional y la llevó a considerar su renuncia.



"Somos empáticos frente a ese sufrimiento, sin embargo, esa frustración se está canalizando erróneamente hacia el personal médico, mediante actos de violencia e intimidación frente a situaciones clínicas que muchas veces escapan del control inmediato del profesional. Queremos recordarles a los ciudadanos de Ginebra que el personal de salud no es el enemigo y que agredir al personal no acelera los procesos", expresó la funcionaria.

Ante esta situación, la gerente pidió un mayor acompañamiento por parte de la Policía Nacional para prevenir nuevas agresiones, ya que, ante la crisis financiera que enfrenta el sector de la salud, el hospital no cuenta con los recursos suficientes para contratar servicios de seguridad privada para proteger al personal.

