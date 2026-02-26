En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Empieza la tercera ronda de negociaciones entre Irán y EEUU en Ginebra

Empieza la tercera ronda de negociaciones entre Irán y EEUU en Ginebra

El documento con las propuestas ha sido entregada a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien antes se ha reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para discutir sobre el rol de este organismo en caso de que se llegue a un acuerdo para la inspección de las instalaciones nucleares en Irán.

Alí Jamenei y Donald Trump sobre las protestas en Irán
Alí Jamenei y Donald Trump sobre las protestas en Irán
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

