"Mi vida corría peligro": concejal de Tuluá sobre disparos de su escolta durante protesta

Luego de que se conociera un video donde se ve a un escolta del presidente del Concejo de Tuluá , Antonio José Galvis, disparando lo que sería una arma de fuego, se ha generado toda una serie de críticas y polémicas en el departamento de Valle del Cauca.

Ante esto, el cabildante se pronunció y dejó en claro que su escolta reaccionó de esa manera para proteger su vida, en medio de una protesta que realizaron varios sindicalistas a las afueras de una multinacional, ubicada en el municipio de Bugalagrande, Valle.

"Ellos cerraron Nestlé, y yo soy trabajador y tengo que cumplir un horario, me disponía a entrar a trabajar y me agreden, entonces uno de ellos se me viene y una aglomeración de personas a lincharme, y fuera de eso cuando están encima de mí, suena un disparo en la parte de atrás, que no sé quién lo hizo, y por eso espero que la Fiscalía investigue quien lo hizo, y cuando ya tenía la gente encima, mi escolta hace un disparo al aire porque ve que mi vida corre peligro con toda esa gente", dijo el concejal.

También señaló que existe una división de sindicatos en la multinacional, y que actualmente quienes están manifestando son personas que han sido expulsadas del sindicato y de la empresa por diferencias ideológicas.

Publicidad

"Ahí es donde me pregunto, quién va a salvaguardar los derechos de los mil trabajadores que tenemos que pasar por ahí, cuando uno pasa, ellos nos gritan cosas porque no formamos parte de ese equipo. Ellos presentan un pliego de peticiones de su sindicato, ellos están expulsados, ellos están esperando que la empresa les resuelva quien va hace la parte de la negociación, por eso que pasa allá la gente ya no quiere ir a trabajar, les da miedo ir a enfrentarse con esa gente que está en una carpa", manifestó Galvis.

En un comunicado que emitió la compañía, señaló que están buscando la manera de entablar un diálogo con los manifestantes para lograr un acuerdo, pero denunciaron además que están impidiendo el ingreso del personal que labora en la empresa, lo que está afectando su producción.