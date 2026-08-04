MinDefensa recorrió Cali para verificar seguridad de posesión presidencial

El ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, llegó en la tarde de este jueves a Cali para verificar las condiciones de seguridad que se han implementado en la ciudad y sus alrededores de cara a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella este 07 de agosto.

El ministro Sánchez revisó los puestos de control al ingreso de la ciudad, además del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, el Cantón Militar Pichincha y finalmente la Arena USC.

Al finalizar la verificación del recinto donde se llevará a cabo la ceremonia, el ministro de Defensa, señaló que no se ha identificado el ingreso de explosivos a la ciudad de cara a la posesión presidencial. Sin embargo se mantiene la alerta, ante cualquier amenaza.

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“En este momento simplemente conocemos de que hay riesgos, no hemos hasta ahora detectado directamente, pero no significa que no subestimemos la información que alguien pretenda afectar. Está totalmente todo articulado, Aquí lo que estamos confirmando es que la democracia persiste gracias a la fuerza pública y a la articulación de todo el estado”, indicó Sanchez.

Tanto la Arena USC, el aeropuerto Bonilla Aragón, como el hotel Intercontinental donde pernoctarán y demás sitios estratégicos de Cali se encuentran blindados de cara a la posesión presidencial.

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“Verificamos, el auditorio está totalmente acondicionado para ello. Están terminando ya unos ajustes, porque no es solamente la posesión, es un tema de seguridad, también es un tema de protocolo, un tema de logística, de transporte aéreo, de transporte terrestre, de comida, etc, de todos los detalles de protocolo para que este evento salga como debiera ser” añadió Sánchez.