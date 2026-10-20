Mintransporte instalará mesa de trabajo para reforzar la seguridad en la vía Panamericana

El Ministerio de Transporte instalará el próximo 29 de octubre una mesa de trabajo en Boyacá con representantes del sector transportador, el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Vías (Invias), para definir medidas que permitan reforzar la seguridad en la vía Panamericana, tras las denuncias de secuestros, asaltos armados y otros hechos violentos en este corredor.

Durante el encuentro, las entidades revisarán cómo acelerar la implementación del Plan Meteoro, que busca fortalecer la presencia de la Policía y el Ejército para proteger a los transportadores y viajeros. Entre los hechos recientes que motivaron el llamado están el secuestro reportado el pasado 6 de octubre, entre Timbío y El Remolino, y el presunto intento de asalto a un bus de placas ecuatorianas que terminó en un volcamiento, con cinco personas fallecidas y 59 heridas, según el balance reportado.

Ferney Meneses-Radio Nacional de Colombia

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Como parte de las medidas, el Invías iniciará este martes los procesos para adquirir 600 motocicletas, por $37.000 millones, y 124 camionetas con blindaje nivel III, por $62.000 millones. Además, adelantará gestiones ante Indumil para comprar 20 tanquetas. Los recursos para las motocicletas provendrán del Fondo de Seguridad Vial (Fonsevi).

La instalación de la mesa de trabajo se da luego de que la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) pidió al Gobierno nacional convocar de manera urgente una mesa de trabajo en Pasto, Nariño, para buscar soluciones a la crisis de seguridad en la vía Panamericana. El gremio también alertó sobre el deterioro de la carretera y solicitó reforzar la presencia de las autoridades y ejecutar obras de mantenimiento para evitar que el suroccidente del país quede incomunicado con el resto de Colombia y Suramérica.



Según el Ministerio, estas adquisiciones buscan mejorar la movilidad y la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública frente a las amenazas en las carreteras. En la mesa de trabajo también se establecerán prioridades de intervención, responsables y mecanismos de seguimiento a los compromisos para fortalecer la seguridad y garantizar el tránsito por la vía Panamericana.