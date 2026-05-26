Multa de hasta $60 millones deberán pagar quienes pinten murales en espacio público de Cali

Persiste la polémica en Cali ante la realización de murales con mensajes políticos en diferentes puentes de la ciudad, los cuales estarían siendo respaldados por algunos dirigentes del Pacto Histórico.

Luego de la intervención del graffiti en la carrera 1ra fue pintado otro mensaje en el puente de la calle 5ta, entre carreras 9 y 10, con mensajes contra el alcalde Alejandro Eder y el expresidente Álvaro Uribe.

En la mañana de este martes, el segundo mural fue intervenido por miembros del equipo de promotores 'Mi Cali Bella' , teniendo en cuenta que era una afectación al espacio público, además que estas expresiones no fueron autorizadas para plasmarse en estos sectores.

"Estos murales bajo los puentes son un espacio que nos corresponde a todos y así como en una campaña específica están tratando de dejar sus mensajes, si fuera de cualquier otro tipo de campaña estaríamos tomando la misma acción por parte de la autoridad distrital. Indiscutiblemente, tiene sanciones económicas y disciplinarias también. Nosotros vamos a hacer el respectivo reporte, tenemos suficiente evidencia para enviar a la Policía, al CNE, para individualizar en cierta forma también a quienes de manera directa están impulsando que se lleve a cabo este tipo de expresiones", señaló Jorge Moreno subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría de Seguridad de Cali.



Por su parte, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, aseguró que estas acciones no tienen tintes políticos, sino que son expresiones artísticas de los jóvenes, por lo que no se debería frenar, ni cubrir.

"El ornato público finalmente termina siendo casi que una especie de mordaza para la población, así que los jóvenes como una forma de afrenta que lo sintieron, que apenas pintaron el puente de la 26 con Primera se los borró la Alcaldía, en la noche volvieron a pintar en la calle Quinta. Queda muy claro que su intención no es el ornato ni embellecer la ciudad, sino tapar de gris la memoria", indicó el congresista.

Las autoridades aseguran que cualquier mural que se pinte en el espacio público en la ciudad será intervenido, sin importar quien sea su autor. Además, quienes lo realicen podrían recibir una multa hasta de 60 millones de pesos, dependiendo de las dimensiones del grafiti.