“Estoy en Washington para impulsar las relaciones de Cali con EE. UU.": alcalde Alejandro Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se encuentra en la capital estadounidense desarrollando una agenda diplomática enfocada en fortalecer los lazos entre la ciudad y Estados Unidos. Durante una entrevista con Mañanas Blu, el mandatario local explicó que su visita busca abrir más espacios de cooperación en temas económicos, turísticos y de seguridad ciudadana.

“Estoy en Washington para impulsar las relaciones de Cali con Estados Unidos”, afirmó Eder, tras afirmar que la ciudad tiene una vocación exportadora e industrial que depende en gran medida de este vínculo.

Eder destacó que Cali cuenta con más de 250 multinacionales instaladas, de las cuales al menos 70 son de origen estadounidense. El sector exportador de la capital del Valle del Cauca destina más del 30 % de sus ventas externas al mercado norteamericano, lo que convierte a este país en un socio estratégico para la economía local.

“En Cali miles de empleos dependen de que se siga fortaleciendo la relación con Estados Unidos”, aseguró el mandatario.

Además de su papel industrial, el alcalde recordó que el turismo se ha convertido en un eje importante para la ciudad. En el último año, una buena parte de los visitantes provino de Estados Unidos, aunque advirtió que este flujo se ha visto afectado por la inclusión de Cali en la lista roja de ciudades a las que se recomienda no viajar.

Estamos haciendo un esfuerzo para que esa alerta se retire, porque impacta directamente la llegada de turistas y las inversiones explicó.

Seguridad y cooperación internacional: temas claves de la agenda

El mandatario caleño señaló que en los últimos meses la ciudad ha enfrentado amenazas relacionadas con actos de terrorismo, lo que obliga a reforzar los mecanismos de cooperación internacional en seguridad ciudadana.

“Para nosotros es fundamental que se mantengan los apoyos en materia de seguridad e inversión social, porque eso ayuda a cuidar a Cali”, puntualizó Eder.

El alcalde recordó que programas de cooperación, como los impulsados anteriormente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), beneficiaban a cerca de 300.000 caleños, pero muchos de esos recursos se han perdido. “Me interesa que se recupere la inversión social que se ha perdido prácticamente en su totalidad”, agregó.

Reuniones bipartidistas en el Congreso de EE. UU.

La visita incluye encuentros con seis congresistas estadounidenses: tres demócratas y tres republicanos, entre ellos Gregory Meeks, Rubén Gallego y Bernie Moreno. Según Eder, este diálogo bipartidista permitirá explicar las oportunidades que ofrece Cali y, al mismo tiempo, asegurar que continúe la cooperación a nivel subnacional.

Estos congresistas tienen que ver con relaciones internacionales o con recursos, y eso es clave porque el primero de octubre comienza el año fiscal en Estados Unidos. Son ellos quienes definen el presupuesto indicó.

El alcalde aclaró que no existen reuniones confirmadas con el Departamento de Estado, aunque insistió en que Cali mantiene una comunicación fluida con la embajada estadounidense en Colombia.

Relación con el Gobierno Nacional y la Embajada

La presencia de los alcaldes colombianos en Washington generó controversia luego de que la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitiera un comunicado criticando la visita, argumentando que podría politizar la relación bilateral.

Frente a ello, Eder fue enfático en rechazar cualquier confrontación política. “Yo tengo una excelente relación con el embajador García Peña. Aquí no estamos para disputas, estamos para impulsar las relaciones de Cali”, expresó.

También respondió a los señalamientos sobre una supuesta falta de coordinación con el Gobierno Nacional: “La ley no exige pedir permiso para este tipo de misiones. Cali tiene relaciones internacionales activas desde hace años. Hoy ejecutamos más de 35 mil millones de pesos en cooperación internacional y estamos en proceso de firmar hermanamientos con ciudades de Japón y de Estados Unidos, incluida Miami”.

Eder marca distancia de otros alcaldes

El alcalde de Cali se desmarcó de las declaraciones de su homólogo de Medellín, Federico Gutiérrez, quien había afirmado que el viaje buscaba “mitigar el desastre que Petro ha generado”.

“Eso lo ha dicho el alcalde Fico. Yo lo que digo es que vengo como alcalde de Cali para fortalecer la relación bilateral, porque hoy más que nunca necesitamos inversión extranjera, cooperación en seguridad y que retiren a Cali de la circular roja”, respondió Eder.

Una apuesta por la internacionalización de Cali

Con esta agenda, el mandatario reafirma su estrategia de internacionalización de la ciudad, priorizando la atracción de inversión, la seguridad y la recuperación del turismo.