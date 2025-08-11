Embajada de USA lamenta magnicidio de Miguel Uribe: "Que responsables enfrenten las consecuencias"

Tras más de dos meses de hospitalización, finalmente se confirmó lo que muchos temían: el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

El senador no logró superar una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que obligó a que su estado de salud se agravara fuertemente.

La noticia ha orillado a que varios sectores políticos, sociales y económicos emitan un mensaje de aliento para la familia de Uribe Turbay, quienes, sin duda, enfrentan un momento difícil.



Embajada de Estados Unidos lamenta muerte de Miguel Uribe

El fallecimiento de Miguel Uribe no se ha quedado solamente en los sectores políticos de Colombia, pues también ha trascendido a niveles internacionales, y desde la Embajada de Estados Unidos han lamentado la muerte del precandidato del Centro Democrático.

En un comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el encargado de negocios, John McNamara, tras el fallecimiento de Uribe Turbay, emitió un mensaje de apoyo a los seres queridos del senador.

Embajada de USA rechaza atentado contra Miguel Uribe

"Lamentamos profundamente y nos entristece el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Es un día muy triste para Colombia y para todos los colombianos", comienza diciendo el comunicado.

Adicionalmente, la Embajada de Estados Unidos expresó sus más sinceras condolencias a la familia del precandidato y rechazó con vehemencia todas las formas de violencia:

"Estados Unidos rechaza la violencia política en todas sus formas. Hacemos un llamado para que los responsables enfrenten todas las consecuencias de acuerdo con la ley y reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad, la seguridad y el futuro democrático de Colombia".



Marco Rubio rechaza el atentado contra Miguel Uribe

El Gobierno de Estados Unidos fue una de las primeras entidades internacionales en manifestarse tras la muerte del senador del Centro Democrático.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, expresó el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a través de la red social X.

Adicionalmente, Rubio rechazó en "términos más enérgicos posibles" el atentado contra el también precandidato presidencial, pues advierte que es una "amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno colombiano".