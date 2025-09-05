No tenemos que pedirle permiso a Petro: Federico Gutiérrez sobre visita de alcaldes a EE.UU

El viaje de cinco alcaldes de las principales ciudades del país para evitar que Colombia sea certificada por Estados Unidos y deje de recibir asistencia económica, marca el más reciente desencuentro entre el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro.

El mandatario de la capital antioqueña reaccionó con vehemencia frente al mensaje del jefe de Estado de oposición a esta visita, diciendo que ellos no están autorizados para representar a Colombia y que la Constitución es clara.

Estos alcaldes no estan autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara.



Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta. https://t.co/zLdr6b3WoR — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Gutiérrez defendió que no necesitan autorización del presidente para representar las preocupaciones del país desde las regiones y que buscarán junto con diferentes congresistas de ese país articulación para asuntos bilaterales.

"Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para poder hablar con el Departamento de Estado. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para defender a Colombia porque es que nosotros también representamos a Colombia desde las regiones", declaró.

Gutiérrez se mostró confiado en que no tendrán ninguna injerencia para que él y sus homólogos de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena lleven a cabo su visita durante el lunes, martes y parte del miércoles de la próxima semana.

"Viajamos el domingo y que ni Petro intente impedir la salida del país a nosotros como alcaldes, porque estaría violando la ley y la constitución", advirtió el alcalde de Medellín.

Se espera que entre los temas a tratar se encuentren asuntos de seguridad, cooperación para compartir el narcotráfico y en el caso puntual de Medellín esfuerzos para seguir combatiendo delitos como la explotación sexual de menores de edad por parte de extranjeros.