No tenemos que pedirle permiso a Petro: Federico Gutiérrez sobre visita de alcaldes a EE.UU

El alcalde de Medellín defendió la visita que la próxima semana tendrá a ese país con sus homólogos de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Seguridad será uno de los puntos clave a tratar.

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:05 p. m.

El viaje de cinco alcaldes de las principales ciudades del país para evitar que Colombia sea certificada por Estados Unidos y deje de recibir asistencia económica, marca el más reciente desencuentro entre el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro.

El mandatario de la capital antioqueña reaccionó con vehemencia frente al mensaje del jefe de Estado de oposición a esta visita, diciendo que ellos no están autorizados para representar a Colombia y que la Constitución es clara.

Gutiérrez defendió que no necesitan autorización del presidente para representar las preocupaciones del país desde las regiones y que buscarán junto con diferentes congresistas de ese país articulación para asuntos bilaterales.

"Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para poder hablar con el Departamento de Estado. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para defender a Colombia porque es que nosotros también representamos a Colombia desde las regiones", declaró.

Gutiérrez se mostró confiado en que no tendrán ninguna injerencia para que él y sus homólogos de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena lleven a cabo su visita durante el lunes, martes y parte del miércoles de la próxima semana.

"Viajamos el domingo y que ni Petro intente impedir la salida del país a nosotros como alcaldes, porque estaría violando la ley y la constitución", advirtió el alcalde de Medellín.

Se espera que entre los temas a tratar se encuentren asuntos de seguridad, cooperación para compartir el narcotráfico y en el caso puntual de Medellín esfuerzos para seguir combatiendo delitos como la explotación sexual de menores de edad por parte de extranjeros.

