Medellín vibró con una nueva clasificación de la Selección Colombia al Mundial

La fiebre por la Selección Colombia se tomó Medellín. Desde temprano, cientos de paisas se reunieron en casas, tiendas de barrio y bares para vivir un partido que devuelve la ilusión de ver al país representado en el próximo Mundial en Estados Unidos, en 2026.

Zonas de El Poblado, como El Lleras y Provenza, además del estadio y varios comercios en Laureles, reunieron a cientos de aficionados que le pusieron fe de nuevo a al combinado patrio. Entre cánticos, banderas y camisetas amarillas, los hinchas vibraron con cada jugada, celebraron cada gol y no dejaron de corear los nombres de varios jugadores.

El primer gol, en el minuto 30 del primer tiempo, desató la locura: saltos, cerveza, abrazos entre desconocidos y los tradicionales silbidos. La temperatura del ambiente subió aún más cuando vieron a Dayro Moreno preparándose para entrar.

Así se vive en Medellín los momentos previos al partido de Colombia con Bolivia. Aunque la selección juegue en Barranquilla, la emoción de la muy cercana posibilidad de regresar al Mundial después de 8 años genera esperanza en la capital antioqueña pic.twitter.com/y8CqjbXWcf — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 4, 2025

El clímax llegó en el minuto 83 con el tercer gol. Los celulares grababan, los cánticos no paraban, y más de uno alargó su celebración el sitio.

"Contento, muy contento que Colombia haya ganado, y bueno, hay que esperar ahora que con Venezuela podamos hacer un buen partido. Jugaron bien y no tuvieron miedo de atacar y desbordar con las bandas", aseguró uno de los aficionados.

En medio de la algarabía que se vivió en el Mall del Este, el exdirector técnico Santiago Escobar, anfitrión de este espacio que tiene allí y que rinde homenaje al fútbol, destacó la importancia de estos encuentros no solo para el deporte nacional, sino también para la unión de la hinchada. Con la serenidad de quien ha vivido la pasión desde el banco técnico.

"Feliz con la clasificación de Colombia a un nuevo mundial, hemos tenido dificultades en fechas anteriores. No fuimos contundentes en el fútbol, pero tuvimos la eficacia con jugadores que supieron convertir", dijo Escobar.

Así fue la celebración en Medellín del paso de la tricolor al mundial. Cientos de hinchas vibraron con los mejores momentos del partido, el gol de Jhon Córdoba, el ingreso de Dayro Moreno y el resultado final que devuelve la esperanza a los fanáticos pic.twitter.com/OGFoGRd3nE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 5, 2025

Pero el impacto no se sintió solo en la tribuna improvisada. Los comerciantes de camisetas, gorras y banderas tricolor, así como los bares y restaurantes, celebraron a su manera.

Se calcula que las ventas crecerán hasta un 30 % en esta doble fecha eliminatoria, impulsadas por la pasión de los hinchas que no dudaron en llenar cada rincón para alentar, cantar y soñar con ver otra vez a Colombia en lo más alto.